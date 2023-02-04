В Каменском уволили сотрудника, который пошел воевать, чтобы не платить зарплату: дело рассмотрел суд

О решении суда на своей странице в Facebook сообщил адвокат Иван Переверзев.
Известно, что житель Каменского проработал на предприятии 20 лет, после чего, в 2020-м, заключил контракт с Минобороны и начал служить в АТО. На законных основаниях за ним должны были сохраниться должность и заработная плата. Однако кадровый отдел нашел старое заявление об увольнении, которое когда-то писал мужчина, и вписал в нем актуальную дату.
Дело дошло до суда. Там провели почерковедческую экспертизу, результаты которой доказали, что дата в документе была написана другим человеком.
Суд принял решение восстановить военного в должности и взыскать с предприятия невыплаченную зарплату за период почти двух лет. 3 февраля 2023-го апелляционный суд поддержал соответствующее решение. Сейчас мужчина продолжает воевать — он находится в Донецкой области.
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