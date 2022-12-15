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В Каменском трактор тянул обесточенный трамвай (ВИДЕО)

Сегодня 15:04
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В Каменском трактор тащил обесточенный трамвай.

Новости Днепра про В Каменском трактор тянул обесточенный трамвай (ВИДЕО)

Помните украинские тракторные войска, которые увозили захваченные российские танки? Теперь они переквалифицировались и помогают обесточенным трамваям.

В Каменском местная жительница сняла на видео трактор, тащивший трамвай. Скорее всего, электротранспорт остановился из-за обесточивания контактных линий, и его пришлось отбуксовывать в ДЕПО.

21 век значительно медленнее нас, — отмечают горожане.

Отключение света сейчас не проблема.

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