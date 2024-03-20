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В Каменском сын убил старенькую мать, потому что она разбудила его ночью

Сегодня 11:19
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В Каменском на Днепропетровщине сын убил мать, потому что та разбудила его ночью.

Новости Днепра про В Каменском сын убил старенькую мать, потому что она разбудила его ночью

Жуткое убийство произошло в Каменском на Днепропетровщине. Как сообщили в Нацполиции, ночью 16 марта 35-летний мужчина убил свою мать.

Правоохранителям мужчина рассказал, что его 72-летняя мать разбудила его посреди ночи, потому что нуждалась в помощи. Из-за этого сын разозлился на старенькую родственницу и сильно ее избил.

Согнав свою злобу, мужчина пошел спать.

К сожалению, травмы оказались несовместимыми с жизнью, поэтому мать злоумышленника скончалась.

По согласованию с Каменской окружной прокуратурой, фигуранту сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.

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Новости Днепра про В Каменском сын убил старенькую мать, потому что она разбудила его ночьюУкраїнська Новости Днепра про В Каменском сын убил старенькую мать, потому что она разбудила его ночьюРусский

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