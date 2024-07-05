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В Каменском снова подожгли авто военного

Сегодня 12:01
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В Каменском на Днепропетровщине снова неизвестные подожгли автомобиль военного.

Новости Днепра про В Каменском снова подожгли авто военного

Поджог авто военного произошел вчера вечером, 4 июля. Кто поджег автомобиль, пока неизвестно. Правоохранители ищут виновных.

Об этом сообщил городской голова Каменского Андрей Билоусов.

«Такие преступления – возмущают. Все мы вместе прилагаем усилия для того, чтобы помочь нашим защитникам – Вооруженным Силам Украины. Чуть ли не каждый день в воинские части передаются автомобили, военное снаряжение, гуманитарные грузы. Да, так есть и так будет. Ибо каждый из нас понимает, что происходит на фронте, и какова цена каждого нашего дня, который мы проживаем в тылу. Поэтому любые действия, направленные на разрушение единства фронта и тыла, обречены на провал”, — написал Андрей Белоусов и добавил, что виновных в поджоге ждет суровое наказание.

Мэр Каменского также обратился к местным жителям с просьбой помочь полиции в поисках преступников, поджигающих машины военных.

“За каждое преступление обязательно придется отвечать перед законом. И это наказание может оказаться очень трудным. Правоохранительные органы делают все должное, чтобы найти виновных в этих преступлениях. Уважаемые каменчане, давайте все вместе будем максимально бдительны и предоставим полиции необходимую помощь в поисках. Местные власти также гарантируют полную поддержку”, — написал Андрей Билоусов.

Напомним, ранее фиксировались случаи умышленного поджога транспорта военнослужащих подростками, которых вербуют российские спецслужбы и обещают за это деньги. Первый случай в Днепре произошел 10 июня. Тогда неизвестные бросили коктейль Молотова в авто, на котором было написано «Эвакуация ВСУ». Виновники этого преступления уже задержаны, ими оказались жители Днепра от 17 до 21 года. Тогда им грозило ограничение свободы сроком до 10 лет.

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