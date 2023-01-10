В Каменском районе в частном доме сгорели женщина и ее малолетняя дочь

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.
Ночью пожар вспыхнул в доме на улице Чкалова в поселке Днепровское. На место происшествия направили спасателей из Верхнеднепровска и Каменского.
На момент прибытия чрезвычайников 40-летний хозяин дома сумел выбраться на улицу. Он получил многочисленные ожоги. В доме оставались 34-летняя женщина и ее 4-летняя дочь.
Сотрудники ГСЧС сразу же приступили к тушению огня. К сожалению, спасти женщину и ребенка не удалось. Их обгоревшие тела смогли найти только после того, как потушили пожар.
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