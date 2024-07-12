В Каменском пьяная водитель влетела в авто на АЗС

Авария произошла сегодня, 12 июля, около 6 утра. Девушка за рулем Audi влетела в автомобиль Nissan, который заправлялся на АЗС WOG. Удар был такой силы, что последний автомобиль подвинулся в сторону, а колонка с горючим упала. Машины тоже сильно повредились.
Об этом сообщили в местных телеграмм-каналах Каменского. Там тоже публиковали фото и видео.
Как утверждают очевидцы, виновница ДТП была в нетрезвом состоянии.
Напомним, ранее мы также писали, что в Днепре остановили пьяного водителя, пользовавшегося документами умершего родственника.
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