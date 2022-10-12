В Каменском произошло серьезное ДТП: столкнулись автомобиль и автобус — последний в кювете

В настоящее время информации о жертвах нет. Врачи, спасатели и полиция работают на месте.

Глава «Днепрова» Валентин Резниченко показал, как восстанавливается Никополь после вражеских…

Сегодня вся страна встала на поддержку ВСУ. Особенно трогательно это…

День сегодня был неспокойным. Оккупанты нанесли удар по Каменскому району,…

Неспокійний день: окупанти знову вдарили по інфраструктурі Кам’янського району День сьогодні був неспокійним. Окупанти нанесли удар по Кам’янському району, знову поцілили по енергетичній інфраструктурі, передає голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук а. просмотров

Неспокойный день: окупанты опять ударили по инфраструктуре Каменскому району День сегодня был неспокойным. Оккупанты нанесли удар по Каменскому району, снова попали по энергетической инфраструктуре, передает глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук. просмотров

Нікополь відновлюють після ворожих обстрілів, — Резніченко Глава «Днепрова» Валентин Резниченко показал, как восстанавливается Никополь после вражеских обстрелов, которые не утихают уже три месяца. просмотров

Стало известно, какой будет температура в квартирах днепрян зимой Этот отопительный сезон будет очень тяжелым для Днепропетровщины и всей Украины. 1 просмотров