В Каменском появился новогодний автобус

Таким оригинальным способом водители напоминают, что праздник приближается. А также пытаются поднять настроение своих пассажиров и отвлечь их от войны в стране.
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