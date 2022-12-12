В Каменском появился новогодний автобус

В Каменском на улицах города заметили общественный транспорт, украшенный гирляндами. А в салоне автобуса стоит новогодняя елка.

Таким оригинальным способом водители напоминают, что праздник приближается. А также пытаются поднять настроение своих пассажиров и отвлечь их от войны в стране.

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