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В Каменском попрощались с героем, который погиб в бою на Луганщине

Сегодня 19:44
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В субботу, 25 марта, в Каменском Днепропетровской области попрощались с украинским воином, который погиб на Луганщине во время выполнения боевого задания.

Новости Днепра про В Каменском попрощались с героем, который погиб в бою на Луганщине

Старшему солдату Сергею Роюку было 52 года. У него остались жена и сын.

О его гибели сообщил городской голова Каменского Андрей Белоусов на личной странице в Facebook.

В течение 1988-1990 годов Сергей Дмитриевич проходил срочную военную службу. Впоследствии работал в ООО «Торговый Дом Мост Экспресс». 11 июля 2022 года был мобилизован и стал в ряды Национальной Гвардии Украины.

Он защищал Украину и всех ее граждан от российской агрессии, за что 17 марта отдал свою жизнь.

«Доземный поклон воину-защитнику! Вечная память и слава Герою!», — написал Белоусов.

Погибшего воина похоронили на Аллее Героев кладбища по улице Весенней в родном городе.

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