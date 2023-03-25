В Каменском попрощались с героем, который погиб в бою на Луганщине

Старшему солдату Сергею Роюку было 52 года. У него остались жена и сын.
О его гибели сообщил городской голова Каменского Андрей Белоусов на личной странице в Facebook.
В течение 1988-1990 годов Сергей Дмитриевич проходил срочную военную службу. Впоследствии работал в ООО «Торговый Дом Мост Экспресс». 11 июля 2022 года был мобилизован и стал в ряды Национальной Гвардии Украины.
Он защищал Украину и всех ее граждан от российской агрессии, за что 17 марта отдал свою жизнь.
«Доземный поклон воину-защитнику! Вечная память и слава Герою!», — написал Белоусов.
Погибшего воина похоронили на Аллее Героев кладбища по улице Весенней в родном городе.
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