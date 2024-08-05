В Каменском планируют во время войны отреконструировать лицей за более чем 160 млн гривен

В Каменском Департамент жилищно-коммунального хозяйства и строительства городского совета собирается потратить более 160 млн гривен на реконструкцию одного из лицеев. На это обратили внимание местные жители.
На сайте Госзакупок он отмечается, что городской совет Каменского хочет отреконструировать здание коммунального учреждения «Научный лицей имени Анатолия Лигуна». На это готовы дать 161 054 382 грн.
Деталей о закупке немного. Известно, что будущий подрядчик должен проделать работы до конца 2025 года. Торги должны пройти 16 августа, а заявки принимают до 12 числа этого месяца.
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