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  • В Каменском планируют во время войны отреконструировать лицей за более чем 160 млн гривен

В Каменском планируют во время войны отреконструировать лицей за более чем 160 млн гривен

Сегодня 19:33
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На реконструкцию лицея в Каменском хотят потратить более 160 млн гривен.

Новости Днепра про В Каменском планируют во время войны отреконструировать лицей за более чем 160 млн гривен

В Каменском Департамент жилищно-коммунального хозяйства и строительства городского совета собирается потратить более 160 млн гривен на реконструкцию одного из лицеев. На это обратили внимание местные жители.

На сайте Госзакупок он отмечается, что городской совет Каменского хочет отреконструировать здание коммунального учреждения «Научный лицей имени Анатолия Лигуна». На это готовы дать 161 054 382 грн.

Деталей о закупке немного. Известно, что будущий подрядчик должен проделать работы до конца 2025 года. Торги должны пройти 16 августа, а заявки принимают до 12 числа этого месяца.

Новости Днепра про В Каменском планируют во время войны отреконструировать лицей за более чем 160 млн гривен

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