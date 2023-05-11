В Каменском отец, избивавший родную дочь, ударил ножом заступившегося за нее подростка

Об этом случае рассказали в полиции Днепропетровской области.
Инцидент произошел 9 мая около 17:50 на территории стадиона учебного заведения. Между отцом и его дочерью возник конфликт, во время которого 36-летний мужчина ударил девочку кулаком в живот.
Свидетелем этого стал 14-летний подросток, пытавшийся остановить мужчину и который вступился за девушку. Ее отец напал на школьника с ножом и ранил его в ногу. На место вызвали полицию и скорую, которая госпитализировала парня в местную больницу. Сейчас с ним все хорошо.
Позже полицейские пообщались с пострадавшими и выслушали их версию происшествия.
Как оказалось, нападающим был 36-летний житель другой области. Мужчину задержали за совершение хулиганских действий в отношении несовершеннолетнего. Кроме того, следователи решают вопрос об открытии уголовного производства по факту избиения девушки.
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