В Каменском отец, избивавший родную дочь, ударил ножом заступившегося за нее подростка

В Каменском 14-летний парень вступился за девочку, которую избивал отец.

Об этом случае рассказали в полиции Днепропетровской области.

Инцидент произошел 9 мая около 17:50 на территории стадиона учебного заведения. Между отцом и его дочерью возник конфликт, во время которого 36-летний мужчина ударил девочку кулаком в живот.

Свидетелем этого стал 14-летний подросток, пытавшийся остановить мужчину и который вступился за девушку. Ее отец напал на школьника с ножом и ранил его в ногу. На место вызвали полицию и скорую, которая госпитализировала парня в местную больницу. Сейчас с ним все хорошо.

Позже полицейские пообщались с пострадавшими и выслушали их версию происшествия.

Как оказалось, нападающим был 36-летний житель другой области. Мужчину задержали за совершение хулиганских действий в отношении несовершеннолетнего. Кроме того, следователи решают вопрос об открытии уголовного производства по факту избиения девушки.

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