В Каменском Opel врезался в столб и загорелся: пострадал 6-летний ребенок

В г. Каменское произошло серьезное ДТП.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Авария произошла поздно вечером по улице Сержанта Коновалова Заводского района города.

По прибытию по вызову спасатели установили, что легковой автомобиль Opel совершил наезд на столб уличного освещения и вспыхнул. Горел моторный отсек на площади 2 кв. В результате дорожно-транспортного происшествия травмированы водитель и пассажирка 1991 года рождения. Также получил травмы шестилетний ребенок, — говорится в сообщении прессслужбы.

Всех пострадавших госпитализировали в больницу еще до прибытия специалистов ГСЧС,

Пожар был ликвидирован через 15 минут. Причину аварии будут устанавливать следователи по ДТП.

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