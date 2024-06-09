В Каменском Opel врезался в столб и загорелся: пострадал 6-летний ребенок

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Авария произошла поздно вечером по улице Сержанта Коновалова Заводского района города.
По прибытию по вызову спасатели установили, что легковой автомобиль Opel совершил наезд на столб уличного освещения и вспыхнул. Горел моторный отсек на площади 2 кв. В результате дорожно-транспортного происшествия травмированы водитель и пассажирка 1991 года рождения. Также получил травмы шестилетний ребенок, — говорится в сообщении прессслужбы.
Всех пострадавших госпитализировали в больницу еще до прибытия специалистов ГСЧС,
Пожар был ликвидирован через 15 минут. Причину аварии будут устанавливать следователи по ДТП.
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