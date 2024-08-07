В Каменском неизвестные разбили забор храма ПЦУ

В Каменском на Днепропетровщине разбили забор на территории церкви.

Инцидент произошел возле храма Казацкой церкви Пресвятой Покровы на улице Сергея Слисаренко (Черемушки). Об этом сообщил настоятель Казацкой церкви Пресвятой Покровы, иеромонах Феодосий (Алисов).

Пока не идентифицированный человек повредил церковный забор, разрушив одну из его секций.

Настоятель призывает того, кто имеет отношение к этому разрушению, прийти в церковь и восстановить уничтоженный элемент ограды.

По словам местных, это мог сделать водитель автомобиля, который неудачно сдавал назад. Зафиксировать с помощью уличных видеокамер этот инцидент, к сожалению, не удалось, поскольку этот участок вне зоны их покрытия.

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