В Каменском неизвестные разбили забор храма ПЦУ

Инцидент произошел возле храма Казацкой церкви Пресвятой Покровы на улице Сергея Слисаренко (Черемушки). Об этом сообщил настоятель Казацкой церкви Пресвятой Покровы, иеромонах Феодосий (Алисов).
Пока не идентифицированный человек повредил церковный забор, разрушив одну из его секций.
Настоятель призывает того, кто имеет отношение к этому разрушению, прийти в церковь и восстановить уничтоженный элемент ограды.
По словам местных, это мог сделать водитель автомобиля, который неудачно сдавал назад. Зафиксировать с помощью уличных видеокамер этот инцидент, к сожалению, не удалось, поскольку этот участок вне зоны их покрытия.
Читайте также:
Автор:
Каменское на Днепропетровщине атаковали мошки.
На реконструкцию лицея в Каменском хотят потратить более 160 млн…
Работник медучреждения Каменского принимал участие в масштабных махинациях с незаконным…
В Каменском на Днепропетровщине мужчина устроил резню в баре.
В этом году в Украине арбузы дешевые.
Сотрудники Миграционной службы задержали гражданина Туркменистана.
В Днепре стали вместо цветов сажать помидоры.
В Днепре 8 августа не будут выключать свет, но не всем.
Никопольский район обстреливался россиянами почти целый день.
В Днепре мужчина ударил знакомого отверткой.
Сегодня на улицах Днепра ездят трамваи, выпущенные с завода около 30 лет назад. Вверху их окон есть форточки, в салоне – кресла. Но многие жители Днепра еще помнят городские трамваи, где вместо кресел были лавочки и сидя на них можно…
В Днепре стартует второй этап ремонта трамвайных путей на проспекте Леси Украинки.
В Днепре водитель, у которого забрали права, снова попался пьяным за рулем.
В школах Днепра не будет групп продленного дня.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!