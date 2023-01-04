В Каменском на вокзале на мужчину напали с ножом: подробности

В ходе следственных действий полицейские установили, что потерпевший находился на железнодорожном вокзале в Каменском. Там между ним и еще одним мужчиной возникла ссора. Во время стычки подозреваемый достал нож и ударил им потерпевшего. Затем злоумышленник скрылся с места преступления.
Правоохранители задержали 41-летнего местного жителя, причастного к нападению. 2 января ему сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Мужчине избрали меру пресечения – содержание под стражей.
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