В Каменском мужчина забил до смерти женщину и закопал во дворе дома

В Каменском мужчина забил насмерть 54-летнюю женщину и закопал во дворе дома возле теплицы.

Женщина пришла к 36-летнему мужчине в гости 24 ноября. Между ними произошел конфликт, в ходе которого мужчина набросился на женщину и забил ее до смерти. Человек решил спрятать тело и закопал умершую во дворе своего дома.

На следующую ночь правоохранители получили анонимный звонок, им сообщили о трупе во дворе одного из домов.

Полиция выехала на место и проверив территорию двора, обнаружила труп женщины с признаками насильственной смерти. Она была закопана возле теплицы.

Правоохранители собрали доказательства и доказали причастность владельца дома к убийству. Ему сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. В суд мужчину будут содержать под стражей.

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