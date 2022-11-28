В Каменском мужчина забил до смерти женщину и закопал во дворе дома

Женщина пришла к 36-летнему мужчине в гости 24 ноября. Между ними произошел конфликт, в ходе которого мужчина набросился на женщину и забил ее до смерти. Человек решил спрятать тело и закопал умершую во дворе своего дома.
На следующую ночь правоохранители получили анонимный звонок, им сообщили о трупе во дворе одного из домов.
Полиция выехала на место и проверив территорию двора, обнаружила труп женщины с признаками насильственной смерти. Она была закопана возле теплицы.
Правоохранители собрали доказательства и доказали причастность владельца дома к убийству. Ему сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. В суд мужчину будут содержать под стражей.
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