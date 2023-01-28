В Каменском мужчина получил серьезные ожоги, пытаясь собственноручно потушить пожар в гараже

До прибытия спасателей потушить пламя собственноручно пытался владелец гаража. 58-летний мужчина получил серьезные травмы. Его госпитализировали в местную больницу с предварительным диагнозом «ожоги I-II ст. лица и пальцев верхних конечностей».

Сообщение о возгорании поступило в Службу спасения «101» примерно в 12:00. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Днепропетровской области.

В субботу, 28 января, в Каменском Днепропетровской области произошел пожар - загорелся гараж с автомобилем внутри.

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