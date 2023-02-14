В Каменском мужчина чуть не угорел, пока ремонтировал авто в гараже

В Днепропетровской области мужчина отравился выхлопными газами.

Об этом сообщила Лариса Быданцева.

Вызов на станцию ЭМД поступил вечером 13 февраля. Приехав на место инцидента, медики выяснили, что 54-летний мужчина долго ремонтировал свое авто в закрытом гараже, периодически включая двигатель.

Каменчанин долго не возвращался в дом, поэтому родные решили навестить его. Придя в гараж, они увидели, что родственник был без сознания и вызвали медиков.

Осмотрев мужчину, фельдшеры сразу стали оказывать ему необходимую помощь.

После осмотра и обследования был поставлен диагноз «Отравление выхлопными газами» и сразу начала оказываться экстренная медицинская помощь: подключена подача кислорода, налажен внутривенный доступ для ввода необходимых медикаментов. После оказания догоспитальной помощи состояние несколько улучшилось и сознание стало восстанавливаться, – рассказали медики.

Отмечается, что при госпитализации уровень карбоксигемоглобина составлял 30%. Пострадавшего отправили в реанимационное отделение Каменской БСМП.

На фото фельдшеры, которые занимались спасением мужчины.

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