В Каменском местный житель в квартире держал гранаты (ФОТО)

Об этом пишет ГУ НП в Днепропетровской области.
30 января правоохранители провели у фигуранта санкционированный судом обыск. В ходе следственных действий в квартире и гараже подозреваемого правоохранители обнаружили боеприпасы. Всего у мужчины изъяли четыре гранаты и четыре запала. Среди изъятого – гранаты RG-4, DM – 61, DM – 51, М – 67.
31 января злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Ему избрали меру пресечения – содержание под стражей.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре разоблачили торговца оружием.
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