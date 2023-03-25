В Каменском хулиган, который применял оружие, пытался подкупить следователя за 120 тыс. гривен

В Каменском Днепропетровской области подозреваемый в хулиганских действиях с применением огнестрельного оружия пытался подкупить следователя.

Правонарушитель предлагал руководителю следственного отделения Каменского РУП 120 тысяч гривен. За этот «гонорар» 37-летний подозреваемый хотел договориться об избрании ему меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей, передает пресс-служба ГУ НП в Днепропетровской области.

Вместо этого мужчину задержали. Ему вручено уведомление о подозрении по ч. 3 ст. 369 (предложение или обещание предоставить, а также предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение) Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемому грозит тюрьма от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

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