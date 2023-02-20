В Каменском двое детей провалились под лед

В Каменском двое мальчиков провалились под лед на Левобережном канале.

Мальчики гуляли по льду в малолюдном месте и провалились. Их чудом заметил прохожий, который моментально бросился на помощь и вытащил из воды.

Как говорят местные жители, в этом месте очень сильное течение и если бы не проходящий мимо мужчина, который спас детей, трагедии было бы не избежать.

Источник: «Дніпро Оперативний«

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