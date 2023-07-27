В Каменском бывший заключенный воровал товары, а затем перепродавал их

Вот так "бизнес".

В Каменском задержали 46-летнего мужчину, который в течение июня и июля систематически наведывался в магазин и скрыто выносил товар. Ворованные вещи он потом перепродавал.

Всего злоумышленник совершил семь краж. Также отмечается, что у него уже была судимость.

Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.

Также в Каменском полицейские задержали 51-летнюю женщину, которая в течение нескольких месяцев систематически посещала супермаркет, выбирала дорогой товар, клала в сумку, а на кассе оплачивала лишь какую-то мелкую покупку.

Всего женщина «вынесла» дорогой товар 11 раз.

Следователи сообщили злоумышленникам о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 4 с. 185 (кража). Теперь им грозит наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до восьми лет.

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