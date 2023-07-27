Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Каменском бывший заключенный воровал товары, а затем перепродавал их

Сегодня 15:23
просмотров

Вот так "бизнес".
Новости Днепра про В Каменском бывший заключенный воровал товары, а затем перепродавал их

Фото условное.

В Каменском задержали 46-летнего мужчину, который в течение июня и июля систематически наведывался в магазин и скрыто выносил товар. Ворованные вещи он потом перепродавал.

Всего злоумышленник совершил семь краж. Также отмечается, что у него уже была судимость.

Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.

Также в Каменском полицейские задержали 51-летнюю женщину, которая в течение нескольких месяцев систематически посещала супермаркет, выбирала дорогой товар, клала в сумку, а на кассе оплачивала лишь какую-то мелкую покупку.

Всего женщина «вынесла» дорогой товар 11 раз.

Следователи сообщили злоумышленникам о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 4 с. 185 (кража). Теперь им грозит наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до восьми лет.

Читайте также:

Новости Днепра про В Каменском бывший заключенный воровал товары, а затем перепродавал ихУкраїнська Новости Днепра про В Каменском бывший заключенный воровал товары, а затем перепродавал ихРусский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Днепропетровской области сбили еще один вражеский беспилотник: подробности
Новости Днепра
Сегодня 13:10
В Днепропетровской области сбили еще один вражеский беспилотник: подробности

Спасибо нашим защитникам!

Под Днепром мужчина застрелил двух щенков: комментарий полиции
Новости Днепра
Сегодня 12:15
Под Днепром мужчина застрелил двух щенков: комментарий полиции

Этот ужасный инцидент произошел в Партизанском Днепровского района.

Слобожанский проспект частично парализован: что произошло
Новости Днепра
Сегодня 10:12
Слобожанский проспект частично парализован: что произошло

Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!

Сегодня на Днепропетровщине прогремят взрывы: подробности
Новости Днепра
Сегодня 10:00
Сегодня на Днепропетровщине прогремят взрывы: подробности

Без паники!

Последние новости

Обрисовывают, воруют, ломают: в Днепре вандалы «добрались» к детской площадке в Прибрежном
Обрисовывают, воруют, ломают: в Днепре вандалы «добрались» к детской площадке в Прибрежном

Все чаще днепровские вандалы портят детские площадки.

Сегодня 16:26
2
просмотров
Украинскую фехтовальщицу дисквалифицировали за «неуважение» к сопернице-россиянке
Украинскую фехтовальщицу дисквалифицировали за «неуважение» к сопернице-россиянке

Ольга Харлан отказалась пожимать руку сопернице-россиянке. Та обиделась и требовала дисквалификации украинки из-за "неуважения"

Сегодня 15:02
7
просмотров
Жители Днепра жалуются на закрытые укрытия во время тревог: что показал полицейский рейд
Жители Днепра жалуются на закрытые укрытия во время тревог: что показал полицейский рейд

Днепряне пожаловались на закрытые укрытия во время одной из последних тревог.

Сегодня 14:31
3
просмотров
Нардепы проголосовали за продолжение военного положения в Украине: что известно
Нардепы проголосовали за продолжение военного положения в Украине: что известно

Оно действовало до 18 августа.

Сегодня 14:03
6
просмотров
«Это любовь, пацаны»: Кривом Роге мужчина убил любимую, которая не ответила ему взаимностью
«Это любовь, пацаны»: Кривом Роге мужчина убил любимую, которая не ответила ему взаимностью

В Кривом Роге поймали убийцу женщины, которую нашли мертвой на пороге собственного дома.

Сегодня 13:37
1
просмотров
ДМЗ капитально отремонтирует три коксовые батареи
ДМЗ капитально отремонтирует три коксовые батареи

Хорошие новости!

Сегодня 13:13
5
просмотров
В Днепропетровской области сбили еще один вражеский беспилотник: подробности
В Днепропетровской области сбили еще один вражеский беспилотник: подробности

Спасибо нашим защитникам!

Сегодня 13:10
4
просмотров
Украинский 911: в Днепре и области заработал единственный экстренный номер «112»
Украинский 911: в Днепре и области заработал единственный экстренный номер «112»

В Днепре и области начала линия 112.

Сегодня 12:49
2
просмотров
В центре Днепра чудом сохранился старинный особняк: к нему впритык пристраивают современную высотку (ФОТО)
В центре Днепра чудом сохранился старинный особняк: к нему впритык пристраивают современную высотку (ФОТО)

Улицы Днепра меняются очень быстро, в городе появляется все больше современных жилых комплексов, торговых и бизнес-центров. Вместо этого зданий, построенных более века назад становится все меньше. Так, потихоньку в городе исчезает целый квартал старинных доходных домов, которые после Второй мировой…

Сегодня 12:47
14
просмотров
Под Днепром мужчина застрелил двух щенков: комментарий полиции
Под Днепром мужчина застрелил двух щенков: комментарий полиции

Этот ужасный инцидент произошел в Партизанском Днепровского района.

Сегодня 12:15
5
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх