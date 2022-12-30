В Каменском 37-летний мужчина убил своего пожилого отца

Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.
По данным правоохранителей, между мужчинами возникла ссора, во время которой сын руками и ногами избил отца по голове и туловищу, после чего ушел в другую комнату. На следующий день утром сын ушел, а умершего мужчину с телесными повреждениями обнаружила в квартире соседка, которая помогала ухаживать за стариком.
Злоумышленника задержали. Ему сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.
Мужчине избрали меру пресечения – содержание под стражей.
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