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В Каменском 37-летний мужчина убил своего пожилого отца

Сегодня 13:53
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26 декабря в Каменском произошло ужасное преступление: 37-летний мужчина убил своего 76-летнего отца.

Новости Днепра про В Каменском 37-летний мужчина убил своего пожилого отца

Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.

По данным правоохранителей, между мужчинами возникла ссора, во время которой сын руками и ногами избил отца по голове и туловищу, после чего ушел в другую комнату. На следующий день утром сын ушел, а умершего мужчину с телесными повреждениями обнаружила в квартире соседка, которая помогала ухаживать за стариком.

Злоумышленника задержали. Ему сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине избрали меру пресечения – содержание под стражей.

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