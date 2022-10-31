В Кам’янському чоловіка вбили саперною лопаткою та відрубали йому кисть

Порушника спіймали. Його вина підтверджується особистим зізнанням, показами свідків та вилученими доказами. Вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за частиною 1 статті 115 КК України з додатковою відміткою “очевидне вбивство”.

Виявилося, що 41-річний місцевий мешканець на фоні неприязних стосунків вбив його саперною лопаткою й нею ж відрубав кисть.

30 жовтня у Кам’янському виявили труп 64-річного чоловіка. На його голові були чисельні рани. Поруч з тілом лежала відрубана ліва рука.

16 жовтня, захищаючи свободу та незалежність своєї держави, у Харківській…

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