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В Кам’янському чоловіка вбили саперною лопаткою та відрубали йому кисть

Сегодня 09:30
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30 жовтня у Кам’янському виявили труп 64-річного чоловіка. На його голові були чисельні рани. Поруч з тілом лежала відрубана ліва рука.

Новости Днепра про В Кам'янському чоловіка вбили саперною лопаткою та відрубали йому кисть

Виявилося, що 41-річний місцевий мешканець на фоні неприязних стосунків вбив його саперною лопаткою й нею ж відрубав кисть. 

Порушника спіймали. Його вина підтверджується особистим зізнанням, показами свідків та вилученими доказами. Вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за частиною 1 статті 115 КК України з додатковою відміткою “очевидне вбивство”.

Джерело: Інформатор

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