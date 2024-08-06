В каких случаях жителю Днепра могут не выписать е-рецепт на лекарства и что делать: инструкция

Жители Днепра, которым для лечения необходимы рецептурные лекарственные препараты, должны обратиться к врачу за рецептом. Медицинский работник может выписать е-рецепт один раз, а после просто дистанционно обновлять его, при этом пациенту не нужно будет каждый раз ходить за рецептом к врачу.

Но в ряде случаев врач может и не выписать е-рецепт пациенту. Журналисты dnepr.info узнали, по каким причинам жителю Днепра могут не выписать рецепт на лекарства.

Почему могут не выдать е-рецепт

Первая причина, по которой больному могут не выписать рецепт на лекарство – отсутствие регистрации пациента в электронной системе здравоохранения.

Пациент не явился на прием к врачу. Е-рецепт можно выписать дистанционно, но эта «опция» остается на усмотрение врача. Если он попросил пациента прийти на прием, а тот не явился и никак не объяснил свое поведение врачу, то последний может не выписывать ему рецепт.

Если в амбулатории нет света или перебои с работой электричества и интернетом, врач может выписать пациенту бумажный рецепт вместо электронного. Исключение составляют только наркотические препараты – их отпускают исключительно по е-рецепту.

Каким может быть е-рецепт

Е-рецепт в условиях военного времени может быть выписать как на бумажном бланке, так и быть в электронном варианте.

Кто может выпить рецепт

Выписать его может врач любой специальности, как семейный, так и узкопрофильный специалист. Работать медработник может в клинике государственной, коммунальной или частной собственности или быть врачом-ФОПом.

Где можно получить лекарства по е-рецепту

Получить препараты по рецепту можно в любой аптеке. Погасить рецепт необходимо на протяжении 90 дней с момента его выдачи. Но есть ряд препаратов, рецепт на которые должен быть погашен в течение 10 дней. О конкретном сроке действия рецепта должен предупредить выписавший его врач.

В самом рецепте указано только действующее вещество, производителя препарата выбирает сам пациент.

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