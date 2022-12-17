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В каком состоянии потерпевшие в результате попадания ракеты в жилой дом в Кривом Роге

Сегодня 19:45
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В результате ракетной атаки по Кривому Рогу четверо пострадавших, в том числе семилетний ребенок, находятся в тяжелом состоянии.

Новости Днепра про В каком состоянии потерпевшие в результате попадания ракеты в жилой дом в Кривом Роге

Об этом на брифинге сообщил заместитель директора департамента здравоохранения Днепропетровской ОВА Алексей Григорук.

Он отметил, что всего пострадало 19 человек. Трое из них погибли на месте, среди них мальчик 1 год и 7 месяцев. 33-летний мужчина скончался в стационаре.

По его словам, среди госпитализированных четверо детей, в том числе 7-летняя девочка находится в тяжелом состоянии. У нее серьезные травмы грудной клетки. Одного ребенка уже отпустили домой.

Еще в стационаре находятся взрослые, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Это разной степени минно-взрывные травмы, черепно-мозговые травмы, травмы грудной клетки, брюшной полости, — отметил Григорук.

По его словам, в Криворожском и Никопольском районах пострадали три работника подстанции. Двое из них сейчас в стационаре, еще один лечится дома.

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