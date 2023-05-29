В каком состоянии пострадавшие после сегодняшнего удара по Днепропетровщине: рваные раны и черепно-мозговые травмы

По его словам, трое – «тяжелые». Остальные – в состоянии средней тяжести. У людей огнестрельные ранения, переломы, рваные раны и черепно-мозговые травмы.

К сожалению, погибла 51-летняя женщина. 10 человек получили ранения, в том числе 11-летний мальчик. Пострадавшие госпитализированы.

В результате атаки 2 частных дома разрушены, 30 – повреждены. Кроме того, пострадали магазин и заправка.

Сегодня днем ​​во время тревоги россияне ударили по Покровской громаде, что в Синельниковском районе.

Сегодня днем ​​во время тревоги в Днепропетровской области раздался взрыв.

Обзор парков и скверов Индустриального района Днепра: место для велопрогулки, пляж и сквер для детей (ПЕРЕЧЕНЬ) В каждом районе Днепра насчитывается несколько парков и скверов. Все они в разном состоянии, в них доступны разнообразные развлечения. В одни парки горожане идут за тишиной и пением птиц, в другие – для того, чтобы дети развлекались на спортивных и… просмотров

В каком состоянии жители Днепра, пострадавшие при ударе Искандером по медучреждению В больнице Днепра до сих пор находятся семь пострадавших в результате ракетного удара по медучреждению. просмотров

Яйца, мороженное, минералка: сравнение цен в сетях АТБ, Варус и «Сильпо» в Днепре Чтобы привлечь покупателей магазины Днепра проводят различные акции и предоставляют скидки на товар. Но экономить на продуктах можно и без покупки акционных товаров, достаточно знать в каком магазине что сколько стоит. просмотров