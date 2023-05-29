В каком состоянии пострадавшие после сегодняшнего удара по Днепропетровщине: рваные раны и черепно-мозговые травмы

В результате атаки 2 частных дома разрушены, 30 – повреждены. Кроме того, пострадали магазин и заправка.
К сожалению, погибла 51-летняя женщина. 10 человек получили ранения, в том числе 11-летний мальчик. Пострадавшие госпитализированы.
Начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак рассказал, в каком состоянии потерпевшие.
По его словам, трое – «тяжелые». Остальные – в состоянии средней тяжести. У людей огнестрельные ранения, переломы, рваные раны и черепно-мозговые травмы.
Большинство пострадавших «скорые» доставили в больницы Запорожской области.
Не простим! Отомстим!
Напомним, ранее мы писали, что Буданов отреагировал на ракетный террор россиян: «Наш ответ не заставит себя ждать».
Читайте также:
Автор:
Сегодня россия уже дважды атаковала Украину.
27 мая в Кривом Роге мужчина пришел в ломбард под…
Сегодня днем во время тревоги в Днепропетровской области раздался взрыв.
Сегодня, 29 мая, многие жители Днепра остались без воды.
В каждом районе Днепра насчитывается несколько парков и скверов. Все они в разном состоянии, в них доступны разнообразные развлечения. В одни парки горожане идут за тишиной и пением птиц, в другие – для того, чтобы дети развлекались на спортивных и…
В Днепре дикие белочки поселились на балконе.
Правда, это будет после отмены военного положения
Сегодня россия уже дважды атаковала Украину.
Правда, есть пересадка.
В Днепре мужчина пытался отправить по "Новой почте" гранату.
В больнице Днепра до сих пор находятся семь пострадавших в результате ракетного удара по медучреждению.
Чтобы привлечь покупателей магазины Днепра проводят различные акции и предоставляют скидки на товар. Но экономить на продуктах можно и без покупки акционных товаров, достаточно знать в каком магазине что сколько стоит.
В последний раз мужчину видели 8 апреля.
27 мая в Кривом Роге мужчина пришел в ломбард под предлогом покупки товара.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!