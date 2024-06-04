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  • В каком состоянии младенец и 17-летний парень, пострадавшие в результате ракетной атаки по Днепру

В каком состоянии младенец и 17-летний парень, пострадавшие в результате ракетной атаки по Днепру

Сегодня 16:07
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В результате ракетной атаки по Днепру сегодня утром, 4 июня, пострадали двое детей: месячный младенец и 17-летний парень.

Новости Днепра про В каком состоянии младенец и 17-летний парень, пострадавшие в результате ракетной атаки по Днепру

Сейчас пострадавшие дети в больнице. Новорожденный ребенок имеет поверхностные раны конечностей и травму головы. Состояние ребенка удовлетворительное и он будет лечиться амбулаторно. 17-летнему парню обломками сломало нос и кости лицевого черепа. Его уже прооперировали, и он находится в состоянии средней тяжести.

Об этом рассказал заведующий отделением лицевой хирургии одной из больниц Днепра Игорь, сообщает «Суспільне».

«Этого ребенка мы уже прооперировали, сделали репозицию костей носа. Состояние ребенка средней тяжести, но ребенок стабильный и находится под наблюдением персонала», — отметил врач.

В городских больницах Днепра также находятся еще двое раненых в результате обстрела — 36-летние женщина и мужчина. У них есть взрывные травмы и они — в состоянии средней тяжести, сообщили в городском совете.

Напомним, в результате ракетной атаки по Днепру утром 4 июня повреждены дома Жилищно-коммунального хозяйства – более десяти зданий и разбито около 300 окон. Также — шесть домов ОСМД, больница, поликлиника, школа и 31 частный дом.

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Новости Днепра про В каком состоянии младенец и 17-летний парень, пострадавшие в результате ракетной атаки по ДнепруУкраїнська Новости Днепра про В каком состоянии младенец и 17-летний парень, пострадавшие в результате ракетной атаки по ДнепруРусский

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