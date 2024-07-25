В каком общежитии Днепра для жильцов делали мебель и ковры на заказ: обстановка напоминала дворец

В Днепре есть большое количество общежитий как для студентов, при вузах, так и для тех, кто уже работает. Сейчас обстановкой комнат в общежитиях занимаются сами арендаторы. Нов одном из первых общежитий города все было далеко не так. В комнаты заселяли уже с мебелью, а сама мебель была изготовлена на заказ. Полы были из паркета, а в комнату невозможно было попасть минуя душ.

Журналисты dnepr.info вспомнили, как выглядело одно из первых общежитий Днепра – «Дом Прокатчика».

В 1934 году завод им. Петровского получил возможность построить общежитие для своих рабочих. Строить его решили на территории рядом с учреждением. Планировалось, что в общежитии смогут проживать более 400 человек. Здание должно было состоять из двух блоков: мужского и женского, каждая комната была рассчитана на 2-3 человек.

Гардероб, душевые и коридоры были организованы по цеховому принципу. В жилую часть дома невозможно было попасть не пройдя душ и не сменив одежду. Также в здании была столовая, магазин, прачечная, библиотеки и актовый зал. На крыше было место, где жители могли принимать солнечные ванны.

В доме на полу был паркет, а мебель для будущих жильцов – от тумбочки до этажерок и диванов была изготовлена на заказ. На полу было большое количество ковровых дорожек. Фасад дома был украшен лепниной и скульптурой. В народе здание получило название «Дом Прокатчика».

Но при всей своей внешней и внутренней красоте в «Доме Прокатчика» были перебои с работой проводки и отопления, не было радиоточки, территорию рядом со зданием должны были благоустраивать сами жильцы.

Для устранения недоделок в 1939 году в здании был проведен ремонт. Длился он два года. Во время Второй мировой войны дом сгорел. Восстановили его только к 1950 году.

Со временем «общежитие-дворец» пришло в упадок. От было красоты не осталось и следа. В 2021 году здание пережило реконструкцию и превратилось в Клубный дом.

фото: группа «Родной Днепропетровск»

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