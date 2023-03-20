В Кабмине определились с новым главой МОН: что о нем известно

В Кабмине определились с новым министром образования.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

По его словам, в Верховную Раду отправили прошение премьер-министра о назначении новых глав профильных министерства.

Главой Министерства науки и образования Украины вместо Сергея Шкарлета станет Оксен Лесной, бывший директор Укрзализныци Александр Камышин возглавит министерство стратегических отраслей промышленности, а нынешний глава Минцифры Михаил Федоров станет вице-премьером по вопросам инноваций.

Напомним, сегодня в Верховной Раде уволили Сергея Шкарлета, а Александр Камышин ушел из Укрзализныци.

Что известно о новом министре образования?

Если с деятельностью Михаила Федорова и Александра Камышина все знакомы, то об Оксене Лесном мы узнали недавно.

Оксен Лесной родился в Киевской области в семье философа и педагогине. Ему 50 лет.

Учился на художника-керамика в Решетиловском художественном училище народных промыслов, окончил Киевский государственный институт культуры по специальности «библиотечно-информационные системы».

Работал учителем в Киево-Могилянском коллегиуме и тренером по фехтованию. В 2010 году возглавил Малую академию наук Украины (МАН). Имеет степень кандидата философских наук по философской антропологии, в 2015 году получил ученое звание доцента.

В 2012 году Оксен Лесной стал лауреатом Государственной премии Украины в области образования, в 2021 году получил звание Заслуженный работник образования Украины.

С первых дней полномасштабной войны пошел добровольцем в ВСУ и участвует в боевых действиях в составе 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Дистанционно продолжает исполнять обязанности директора МАН. Воевал близ Славянска, Краматорска и Кременной.

Педагоги положительно оценивают кандидатуру нового министра образования.

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