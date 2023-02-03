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В Изюме семь подростков взорвались на мине: что известно

Сегодня 22:00
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В пятницу, 3 февраля, в Изюме Харьковской области компания подростков от 14 до 17 лет взорвалась на вражеской мини, в результате чего получили незначительные осколочные ранения разных частей тела.

Новости Днепра про В Изюме семь подростков взорвались на мине: что известно

Об этом сообщает советник председателя Харьковского областного совета Натальи Поповой.
 
«Около восьми вечера в городе Изюм компания подростков от 14 до 17 лет нашли фрагмент мины предположительно «Лепесток», — написала Попова.
 
Отмечено, что в результате взрыва все семь подростков получили незначительные осколочные ранения разных частей тела. Состояние всех детей удовлетворительное. Пятерых госпитализируют.

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