В Изюме семь подростков взорвались на мине: что известно

Отмечено, что в результате взрыва все семь подростков получили незначительные осколочные ранения разных частей тела. Состояние всех детей удовлетворительное. Пятерых госпитализируют.

«Около восьми вечера в городе Изюм компания подростков от 14 до 17 лет нашли фрагмент мины предположительно «Лепесток», — написала Попова.

В пятницу, 3 февраля, в Изюме Харьковской области компания подростков от 14 до 17 лет взорвалась на вражеской мини, в результате чего получили незначительные осколочные ранения разных частей тела.

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