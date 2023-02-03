В Изюме семь подростков взорвались на мине: что известно

«Около восьми вечера в городе Изюм компания подростков от 14 до 17 лет нашли фрагмент мины предположительно «Лепесток», — написала Попова.
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