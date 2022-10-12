В ходе обстрелов Днепра и области погибли сотрудники Госспецсвязи

Об этом сообщили в пресс-службе Госспецсвязи.
По словам ведомства, во время обстрелов 10 октября погибли сотрудники Госспецсвязи. Отмечается, что они пострадали при исполнении своих обязанностей.
«Мы гордимся нашей большой командой, которая делает важные дела на цифровом фронте и многое вкладывает в работу коммуникаций в стране. Это важно как для обороны страны, так и гражданской жизни.
Каждый из вас – важен. И каждая потеря – это болезненная потеря.
Также выражаем соболезнования семьям всех украинцев, кто потерял близких из-за военных действий.
Те, кто принимает решение об этой войне, давно потеряли человеческое лицо и не остановятся ни перед чем, чтобы добиться своей цели: уничтожить нашу страну. Но они встретили на своем пути мощное сопротивление как украинцев, так и всего мира. Потому мы обязательно победим.
Однако враг снова идет на очередную эскалацию. Просим каждого украинца: относитесь внимательно к вашей безопасности и безопасности ваших родных», — пишет служба.
Читайте также:
Автор:
Штраф автомобилисту в Днепре могут выписать даже без его присутствия.…
Это касается Днепра и области, а также всей Украины.
12 октября в 04:11 на улице Соборной города Покрова Никопольского…
Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. ВСУ отразили атаки врага…
Штраф автомобилисту в Днепре могут выписать даже без его присутствия. Для этого владельцу авто «достаточно» неправильно припарковать машину, превысить скорость или нарушить правила ПДД любым другим способом.
Важная информация!
Это касается Днепра и области, а также всей Украины.
Из-за российских обстрелов ЗАЭС снова на дизель-генераторах - оккупанты повредили подстанцию.
12 октября в 04:11 на улице Соборной города Покрова Никопольского района загорелась квартира на восьмом этаже многоэтажного дома.
Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. ВСУ отразили атаки врага на Бахмутском и Авдеевском направлениях.
Мэр Борис Филатов начал свой рабочий день почти одновременно с водителями городского транспорта. Они вместе выпустили на маршруты Днепра первую партию автобусов из столицы.
Россияне сегодня всю ночь стреляли по Никопольскому району. Начали обстреливать город с вечера, применяя «Грады» и тяжелую артиллерию. Пострадали три человека, среди них ребенок, все в тяжелом состоянии
В среду, 12 октября, будет похоронен один из жертв взрывов, прозвучавших в Днепре в результате массированного ракетного удара противника в понедельник, 10 октября.
В городе Кривой Рог Днепропетровской области двое мужчин украли металлический брусок, который они изъяли из конструкции противотанкового ежа.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!