В ходе обстрелов Днепра и области погибли сотрудники Госспецсвязи

10 октября Днепр и область массово атаковали ракетами.

Об этом сообщили в пресс-службе Госспецсвязи.

По словам ведомства, во время обстрелов 10 октября погибли сотрудники Госспецсвязи. Отмечается, что они пострадали при исполнении своих обязанностей.

«Мы гордимся нашей большой командой, которая делает важные дела на цифровом фронте и многое вкладывает в работу коммуникаций в стране. Это важно как для обороны страны, так и гражданской жизни.

Каждый из вас – важен. И каждая потеря – это болезненная потеря.

Также выражаем соболезнования семьям всех украинцев, кто потерял близких из-за военных действий.

Те, кто принимает решение об этой войне, давно потеряли человеческое лицо и не остановятся ни перед чем, чтобы добиться своей цели: уничтожить нашу страну. Но они встретили на своем пути мощное сопротивление как украинцев, так и всего мира. Потому мы обязательно победим.

Однако враг снова идет на очередную эскалацию. Просим каждого украинца: относитесь внимательно к вашей безопасности и безопасности ваших родных», — пишет служба.