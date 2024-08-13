В Хмельницкой области перевернулся автобус с детьми: есть погибшие

В Хмельнитчине произошла смертельная авария.

Сегодня, 13 августа, в 07:45 на автодороге вблизи села Вишнополь Староконстантиновской тергромады произошло ДТП с участием автобуса «ЛАЗ Лайнер».

Об этом сообщают в пресс-службе ГУНП Украины.

Известно, что внутри автобуса находились 19 детей в сопровождении двух взрослых, а также два водителя.

Ехали они из поселка Любар Житомирской области в поселок Микуличин Ивано-Франковской области. Предварительно сообщается, что во время движения водитель не справился с управлением, в результате чего транспортное средство перевернулось.

В результате ДТП погибла двенадцатилетняя девочка и один взрослый. Количество травмированных и их состояние уточняется, всех отправили в больницу.

На месте работает следственно-оперативная группа.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 286 УК Украины.

Детали последствий устанавливаются.

Напомним, недавно на Днепропетровщине произошло смертельное ДТП.

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