В Хмельницкой области перевернулся автобус с детьми: есть погибшие

Сегодня, 13 августа, в 07:45 на автодороге вблизи села Вишнополь Староконстантиновской тергромады произошло ДТП с участием автобуса «ЛАЗ Лайнер».
Об этом сообщают в пресс-службе ГУНП Украины.
Известно, что внутри автобуса находились 19 детей в сопровождении двух взрослых, а также два водителя.
Ехали они из поселка Любар Житомирской области в поселок Микуличин Ивано-Франковской области. Предварительно сообщается, что во время движения водитель не справился с управлением, в результате чего транспортное средство перевернулось.
В результате ДТП погибла двенадцатилетняя девочка и один взрослый. Количество травмированных и их состояние уточняется, всех отправили в больницу.
На месте работает следственно-оперативная группа.
Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 286 УК Украины.
Детали последствий устанавливаются.
Напомним, недавно на Днепропетровщине произошло смертельное ДТП.
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