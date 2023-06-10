В Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС уровень воды постепенно падает, но затопленными остаются тысячи домов

Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
В настоящее время средний уровень подтопления в области составляет 4,82 метра, вода продолжает спадать. Худшая ситуация сейчас в Херсоне, Белозерке и Зимовике.
Продолжаем наблюдать спад воды, сейчас средний уровень подтопления составляет 4,82 метра. Со вчерашнего вечера вода отошла на 31 см. На правобережье затоплено 35 населенных пунктов, под водой 3763 дома, – заявил глава области.
Однако на Херсонскую область надвигается непогода, поэтому уровень воды может снова подняться.
Следует отметить, что с подтопленных территорий эвакуировано уже более 2500 человек, спасены 615 человек, из них 30 детей.
Спасательная операция продолжается.
Напомним, ранее мы писали, что на побережье Одессы выбросило вещи жителей затопленных районов Херсонской области.
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