Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС уровень воды постепенно падает, но затопленными остаются тысячи домов

В Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС уровень воды постепенно падает, но затопленными остаются тысячи домов

Сегодня 15:55
просмотров

По состоянию на субботу, 10 июня, в Херсонской области уровень воды после подрыва россиянами Каховской ГЭС продолжает постепенно падать.
Новости Днепра про В Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС уровень воды постепенно падает, но затопленными остаются тысячи домов

Херсонщина – фото из сети.

Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

В настоящее время средний уровень подтопления в области составляет 4,82 метра, вода продолжает спадать. Худшая ситуация сейчас в Херсоне, Белозерке и Зимовике.

Продолжаем наблюдать спад воды, сейчас средний уровень подтопления составляет 4,82 метра. Со вчерашнего вечера вода отошла на 31 см. На правобережье затоплено 35 населенных пунктов, под водой 3763 дома, – заявил глава области.

Новости Днепра про В Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС уровень воды постепенно падает, но затопленными остаются тысячи домов

Новости Днепра про В Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС уровень воды постепенно падает, но затопленными остаются тысячи домов

Херсонщина – фото из сети.

Однако на Херсонскую область надвигается непогода, поэтому уровень воды может снова подняться.

Следует отметить, что с подтопленных территорий эвакуировано уже более 2500 человек, спасены 615 человек, из них 30 детей.

Спасательная операция продолжается.

Напомним, ранее мы писали, что на побережье Одессы выбросило вещи жителей затопленных районов Херсонской области.

Читайте также:

Новости Днепра про В Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС уровень воды постепенно падает, но затопленными остаются тысячи домовУкраїнська Новости Днепра про В Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС уровень воды постепенно падает, но затопленными остаются тысячи домовРусский

Автор:


# # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Враг ночью атаковал Одессу «Шахедами»: 3 погибших, 27 пострадавших
    Новости Украины
    Сегодня 09:24
    Враг ночью атаковал Одессу «Шахедами»: 3 погибших, 27 пострадавших

    Сегодня ночью россияне атаковали Одесскую область.

    Россияне создали фейковую страницу начальника Днепропетровской ОВА в соцсети: будьте внимательны
    Новости Днепра
    Вчера 10:59
    Россияне создали фейковую страницу начальника Днепропетровской ОВА в соцсети: будьте внимательны

    Соблюдайте информационную гигиену!

    Холодильники и диваны: на побережье Одессы выбросило вещи жителей затопленных районов Херсона
    Новости Днепра
    Вчера 10:29
    Холодильники и диваны: на побережье Одессы выбросило вещи жителей затопленных районов Херсона

    В Одессу доплыли вещи жителей Херсона.

    В Херсонской области вода отошла на 6 см, — ОВА
    Новости Днепра
    Вчера 08:00
    В Херсонской области вода отошла на 6 см, — ОВА

    В Херсонской области вода отступила на 6 см и сейчас…

    Последние новости

    Отобрали пробы воды: есть ли угроза вспышки холеры на Днепропетровщине
    Отобрали пробы воды: есть ли угроза вспышки холеры на Днепропетровщине

    Ежедневно жителей области пугают холерой.

    Сегодня 17:33
    0
    просмотров
    Cake or Fake: в Днепре изготовили сладкую гитару (ФОТО)
    Cake or Fake: в Днепре изготовили сладкую гитару (ФОТО)

    Как настоящая!

    Сегодня 16:43
    0
    просмотров
    В Днепре на Победе возле Бартоломео произошел пожар: комментарий ГСЧС
    В Днепре на Победе возле Бартоломео произошел пожар: комментарий ГСЧС

    Сегодня, 10 июня, на жилом массиве Победа возле Бартоломео местные жители заметили открытый огонь и клубы дыма.

    Сегодня 14:50
    0
    просмотров
    В Днепре на Победе возле Бартоломео заметили клубы дыма и открытое пламя: что известно
    В Днепре на Победе возле Бартоломео заметили клубы дыма и открытое пламя: что известно

    Огонь пытаются потушить.

    Сегодня 13:49
    1
    просмотров
    Даже в субботу: кому сегодня в Днепре отключили воду и почему
    Даже в субботу: кому сегодня в Днепре отключили воду и почему

    Сегодня, 10 июня, некоторым жителям Днепра отключили воду.

    Сегодня 13:30
    1
    просмотров
    В центре Днепра возле театра произошла поножовщина: двоих раненых госпитализировали
    В центре Днепра возле театра произошла поножовщина: двоих раненых госпитализировали

    В Днепре на Воскресенской возле театра имени Шевченко произошла поножовщина.

    Сегодня 12:50
    0
    просмотров
    Копали могилу: на одном из кладбищ Днепра нашли артиллерийский снаряд
    Копали могилу: на одном из кладбищ Днепра нашли артиллерийский снаряд

    Если вы увидите подозрительный предмет, ни в коем случае не трогайте его, а сразу звоните в полицию или Службу спасения.

    Сегодня 12:06
    0
    просмотров
    Под Днепром на трассе Daewoo врезался в отбойник: пострадавших госпитализировали
    Под Днепром на трассе Daewoo врезался в отбойник: пострадавших госпитализировали

    Сегодня утром, 10 июня, на трассе недалеко от села Братское произошла авария.

    Сегодня 11:25
    0
    просмотров
    В Днепре горела квартира в пятиэтажке: пожарные спасли мужчину
    В Днепре горела квартира в пятиэтажке: пожарные спасли мужчину

    Вчера, 9 июня, в 17:48 на линию «101» сообщили о возгорании квартиры в пятиэтажном жилом доме на Новокодацкой площади.

    Сегодня 10:57
    0
    просмотров
    В Днепре заминировали все магазины «Ашан»: что известно
    В Днепре заминировали все магазины «Ашан»: что известно

    "Минеры" не спят.

    Сегодня 09:56
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх