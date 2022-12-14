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В Херсоне в пыточной обнаружили «детскую комнату», — омбудсмен

Сегодня 17:42
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В деоккупированном Херсоне в одной из обнаруженных пыточных нашли отдельную комнату, где содержались несовершеннолетние лица.

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Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Мы впервые зафиксировали факт пыток детей. По свидетельствам содержавшихся там людей, в этой комнате находились украинские дети. Сами оккупанты называли это «детской камерой», – сказал Лубинец.

Как рассказал омбудсмен, это помещение, как и другие, было сырым и не имело надлежащих условий содержания: «Единственное что – они (русские военные, – ред.) там бросили три карематы, очень тонкие, и назвали это «улучшенными условиями» для детей».

Офис омбудсмена установил, что военные давали детям воду через день и практически не кормили. Также, по словам Лубинца, в отношении детей применяли психологическое давление. В частности, детям рассказывали, что их родители якобы отказались от них.

Одного из мальчиков, ему 14 лет, забрали только за то, что он сфотографировал разбитую российскую технику. После этого его задержали и удерживали там с применением пыток, – сообщил омбудсмен.

В целом, по информации уполномоченного Верховной Рады по правам человека, на деоккупированной части Херсонщины обнаружено 10 пыточных. Из них четыре – в самом Херсоне.

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