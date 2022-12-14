В Херсоне в пыточной обнаружили «детскую комнату», — омбудсмен

В деоккупированном Херсоне в одной из обнаруженных пыточных нашли отдельную комнату, где содержались несовершеннолетние лица.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Мы впервые зафиксировали факт пыток детей. По свидетельствам содержавшихся там людей, в этой комнате находились украинские дети. Сами оккупанты называли это «детской камерой», – сказал Лубинец.

Как рассказал омбудсмен, это помещение, как и другие, было сырым и не имело надлежащих условий содержания: «Единственное что – они (русские военные, – ред.) там бросили три карематы, очень тонкие, и назвали это «улучшенными условиями» для детей».

Офис омбудсмена установил, что военные давали детям воду через день и практически не кормили. Также, по словам Лубинца, в отношении детей применяли психологическое давление. В частности, детям рассказывали, что их родители якобы отказались от них.

Одного из мальчиков, ему 14 лет, забрали только за то, что он сфотографировал разбитую российскую технику. После этого его задержали и удерживали там с применением пыток, – сообщил омбудсмен.

В целом, по информации уполномоченного Верховной Рады по правам человека, на деоккупированной части Херсонщины обнаружено 10 пыточных. Из них четыре – в самом Херсоне.

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