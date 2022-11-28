В ГУР рассказали, возможно ли наступление из Беларуси

По его словам, информация о том, что Беларусь якобы готовит наступление, распространяется специально. Такие фейки выгодны для россии. Так страна-агрессор пытается напугать украинцев.
Информационно-психологические специальные операции очень часто преследуют одновременно несколько целей. И в данном случае мы видим разные цели, то есть посеять панику среди населения, среди украинцев, в том числе жителей приграничных районов и областей. И дезориентировать украинские Силы обороны, рассредоточить силы, перебросить силы с других направлений. Ну и также объектом и целями этой информационной специальной психологической операции является сама Беларусь и белорусы, то есть нагнетание. Сделать так, чтобы заискрило, и все-таки втянуть саму Беларусь в полномасштабную войну, чего до этого момента не было, — рассказал Юсов.
Он отметил, что сейчас очень важно понимать, какие цели перед собой ставит враг. Нельзя поддаваться на подобного рода провокации.
Мы не говорим о том, что от режима Лукашенко нет угрозы. Она есть, и Лукашенко помогает Путину и оружием, и боеприпасами, и бронетехникой. Он предоставляет свое воздушное пространство для ударов по Украине, но говорить о том, что в ближайшем времени состоится полномасштабное вторжение и втягивание Беларуси уже в наземную операцию, сегодня мы не можем, — добавил представитель ГУР.
По словам Юсова, количество российского контингента увеличивается на территории Беларуси. Однако самой белорусской армии, ударной группировки, которая могла бы произвести подобную операцию, не сформировали.
И если сегодняшними силами белорусской армии будет произведена такая попытка, то это чистое самоубийство и для белорусской армии, и для режима Лукашенко, — резюмировал Юсов.
Читайте также:
Автор:
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк уверен, что через…
Кондитер из Днепра Дмитрий Никифоренко продолжает удивлять своими шедеврами.
В воскресенье, 27 ноября, в Подгородном 82-летняя женщина пришла к…
Сегодня, 28 ноября, в Днепре из-за отключения света некоторые жители…
Возможно, именно вы сможете забрать пушистика себе.
На минувшей неделе свой день рождение отмечала одна из культовых компьютерных игр. В конце ноября в 1994 году вышла первая игра из серии Варкрафт — Warcraft: Orcs & Humans, а 23 ноября 2004-го — World of Warcraft. Но пока дети…
В Днепре задержали мужчину, который хотел ограбить чужой автомобиль.
На Криворожье из пруда вытащили тело 70-летнего дедушки.
В Кривом Роге активизировались минеры.
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк уверен, что через полгода временно оккупированный Крым уже будет освобожден.
Кондитер из Днепра Дмитрий Никифоренко продолжает удивлять своими шедеврами.
В начале 1970-х на набережной Днепра появилось кафе «Причал». Находилось оно у самой воды. Места было немного, столики стояли почти вплотную друг к другу, а от палящего солнца людей защищали зонтики.
На Днепропетровщине уже девятые сутки ищут двух малолетних школьников.
Днепрянка нашла новое предназначение для русскоязычных книг.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!