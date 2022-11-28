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В ГУР рассказали, возможно ли наступление из Беларуси

Сегодня 16:59
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Представитель пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов объяснил, опасен ли Александр Лукашенко для Украины.

Новости Днепра про В ГУР рассказали, возможно ли наступление из Беларуси

По его словам, информация о том, что Беларусь якобы готовит наступление, распространяется специально. Такие фейки выгодны для россии. Так страна-агрессор пытается напугать украинцев. 

Информационно-психологические специальные операции очень часто преследуют одновременно несколько целей. И в данном случае мы видим разные цели, то есть посеять панику среди населения, среди украинцев, в том числе жителей приграничных районов и областей. И дезориентировать украинские Силы обороны, рассредоточить силы, перебросить силы с других направлений. Ну и также объектом и целями этой информационной специальной психологической операции является сама Беларусь и белорусы, то есть нагнетание. Сделать так, чтобы заискрило, и все-таки втянуть саму Беларусь в полномасштабную войну, чего до этого момента не было, — рассказал Юсов.

Он отметил, что сейчас очень важно понимать, какие цели перед собой ставит враг. Нельзя поддаваться на подобного рода провокации.

Мы не говорим о том, что от режима Лукашенко нет угрозы. Она есть, и Лукашенко помогает Путину и оружием, и боеприпасами, и бронетехникой. Он предоставляет свое воздушное пространство для ударов по Украине, но говорить о том, что в ближайшем времени состоится полномасштабное вторжение и втягивание Беларуси уже в наземную операцию, сегодня мы не можем, — добавил представитель ГУР.

По словам Юсова, количество российского контингента увеличивается на территории Беларуси. Однако самой белорусской армии, ударной группировки, которая могла бы произвести подобную операцию, не сформировали.

И если сегодняшними силами белорусской армии будет произведена такая попытка, то это чистое самоубийство и для белорусской армии, и для режима Лукашенко, — резюмировал Юсов.

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Новости Днепра про В ГУР рассказали, возможно ли наступление из БеларусиУкраїнська Новости Днепра про В ГУР рассказали, возможно ли наступление из БеларусиРусский

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