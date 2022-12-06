В ГУР рассказали, возможна ли атака со стороны Беларуси сейчас

Атаки со стороны Беларуси пока не будет.

Об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

Атаки со стороны Беларуси не будет сейчас. Они совершенно не хотят этого делать. Все, что происходит у нас в медиапространстве, связанное с тематикой Беларуси, это эхо именно российской специальной информационной операции. Главная цель этой операции – посеять панику среди общества и оттянуть наши силы и средства от реальных боевых действий на передовой – там, где действительно идут боевые действия. Идет наше наступление. Это единственная цель, чего пытаются добиться, – объяснил глава ГУР МО.