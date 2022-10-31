В ГУР рассказали, сколько двойников у путина

Президент страны-террористки путин использует по меньшей мере трех двойников.

Для большего сходства с главой кремля им даже сделали пластические операции.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Мы знаем о трех лицах, которые постоянно появляются, но сколько их всего, мы не знаем. Они все делали пластические операции, чтобы быть похожими. Единственное, что их выдает, – это их рост. Это видно на видео и фото. Также жестикуляция, язык тела и мочки ушей, поскольку они уникальны для каждого человека, – отметил Буданов.

По словам главы ГУР, ранее двойники путина заменяли его лишь в «особых случаях». Однако сейчас привлечение двойников – это «обычная практика».

Напомним, ранее мы писали, что начальник ГУР рассказал о двойниках кровавого диктатора (видео).

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