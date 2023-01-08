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  • В ГУР рассказали, когда россияне снова могут массированно ударить ракетами по Украине

В ГУР рассказали, когда россияне снова могут массированно ударить ракетами по Украине

Сегодня 17:39
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Сегодня или завтра армия россии может провести очередную ракетную атаку на Украину.

Новости Днепра про В ГУР рассказали, когда россияне снова могут массированно ударить ракетами по Украине

Об этом заявил представитель ГУР МОУ Вадим Скибицкий.

Украинский разведчик отметил:

Сегодня или завтра может быть новая атака россии на инфраструктуру Украины. Температуры падают, а россияне нас не атаковали уже несколько дней.

Также Скибицкий сказал, что украинские воины сделают все возможное, чтобы завершить войну между Украиной и россией в этом году. Главной целью является выход к границам нашей страны в 1991 году.

Мы постараемся сделать все возможное, чтобы добиться завершения войны в этом году. Это также зависит от того, как будут развиваться экономические дела в россии и будет ли экономическое давление оставаться высоким, – заявил Скибицкий.

Представитель ГУР отметил, что это также зависит и от того, останется ли международная поддержка Украины столь же сильной, как сегодня.

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