В ГУР рассказали, когда россияне снова могут массированно ударить ракетами по Украине

Сегодня или завтра армия россии может провести очередную ракетную атаку на Украину.

Об этом заявил представитель ГУР МОУ Вадим Скибицкий.

Украинский разведчик отметил:

Сегодня или завтра может быть новая атака россии на инфраструктуру Украины. Температуры падают, а россияне нас не атаковали уже несколько дней.

Также Скибицкий сказал, что украинские воины сделают все возможное, чтобы завершить войну между Украиной и россией в этом году. Главной целью является выход к границам нашей страны в 1991 году.

Мы постараемся сделать все возможное, чтобы добиться завершения войны в этом году. Это также зависит от того, как будут развиваться экономические дела в россии и будет ли экономическое давление оставаться высоким, – заявил Скибицкий.

Представитель ГУР отметил, что это также зависит и от того, останется ли международная поддержка Украины столь же сильной, как сегодня.

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