В ГУР рассказали, что россияне могут пойти в новое наступление в трех областях Украины

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.
По его словам, речь идет о Запорожской области и территории Донбасса.
Мы определили, что наступление войск россии может быть в Донецкой и Луганской областях, а также, возможно, на Запорожье, — подчеркнул он.
Представитель ГУР уточнил, что в Херсонской области и во временно оккупированном Крыму российские войска будут вести оборону.
По словам Скибицкого, враг планирует наступление на востоке и юге нашей страны весной и летом этого года. Именно поэтому Кремль инициировал мобилизацию еще до 500 тысяч призывников.
В январе 2023 года мы зафиксировали, что россия планирует мобилизовать в армию от 300 до 500 тыс. человек – для обеспечения проведения наступательных операций на востоке и юге Украины весной и летом 2023 года, – рассказал представитель ГУР.
По прогнозам разведки, новая волна мобилизации в россии продлится до двух месяцев.
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