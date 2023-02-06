В ГУР рассказали, что россияне могут пойти в новое наступление в трех областях Украины

Новое наступление войск россии может состояться в трех областях Украины. Кремль продолжает мобилизацию и не намерен прекращать войну.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

По его словам, речь идет о Запорожской области и территории Донбасса.

Мы определили, что наступление войск россии может быть в Донецкой и Луганской областях, а также, возможно, на Запорожье, — подчеркнул он.

Представитель ГУР уточнил, что в Херсонской области и во временно оккупированном Крыму российские войска будут вести оборону.

По словам Скибицкого, враг планирует наступление на востоке и юге нашей страны весной и летом этого года. Именно поэтому Кремль инициировал мобилизацию еще до 500 тысяч призывников.

В январе 2023 года мы зафиксировали, что россия планирует мобилизовать в армию от 300 до 500 тыс. человек – для обеспечения проведения наступательных операций на востоке и юге Украины весной и летом 2023 года, – рассказал представитель ГУР.

По прогнозам разведки, новая волна мобилизации в россии продлится до двух месяцев.

Ранее мы писали, что известный астролог Влад Росс назвал точный месяц нашей победы.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: