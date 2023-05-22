В ГУР прокомментировали происходящее в Белгородской области рф: создание «полосы безопасности»

В приграничной Белгородской области россии сегодня, 22 мая, происходят удивительные события. С самого утра в регионе слышны взрывы и объявлена ​​воздушная тревога.

Местный губернатор Вячеслав Гладков заявил, что в Грайворонском округе «работала ПВО по украинским ракетам».

Позже в Telegram-каналах начали появляться видео с военной техникой, в частности, украинским танком, якобы въехавшим на российскую территорию. Местные паблики также сообщали, что возле контрольно-пропускного пункта «Грайворон» продолжается бой с «украинской ДРГ».

Тем временем легион «Свобода России», воюющий на стороне Украины, записал видеообращение с призывом к россиянам бороться за свободную от путина россию. Впоследствии легион сообщил об освобождении населенного пункта в Белгородской области. Там заявили, что «Свобода России» и РДК «двигаются дальше».

Легион и РДК полностью освободили н/п Козинка, Белгородской области. В Грайворон зашли передовые отряды, — говорится в сообщении.

Со своей стороны спикер ГУР Юсов в комментарии “Суспільному” отметил, что легион «Свобода России» и «РДК» проводят операцию на территории Белгородской области для создания «полосы безопасности» для защиты гражданских украинцев.

По его словам, операцию проводят исключительно граждане россии.

Будем следить за событиями и надеемся, что все территории, оккупированные россией, будут освобождены.

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