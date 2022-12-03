В ГСЧС рассказали детали сегодняшнего масштабного пожара в центре Днепра (ФОТО)

Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, сегодня 3 декабря около 11 часов дня к спасателям поступил вызов о пожаре на улице Столярова. Как оказалось, горит заброшенное двухэтажное здание. Из окон шел густой дым и выбивалось пламя.
Интенсивное горение происходило внутри здания. Огнем повреждена крыша и сгорел мусор внутри помещения. Общая площадь пожара составляет 200 кв. м. Погибших и пострадавших нет.
Пожар удалось ликвидировать спустя два часа.
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Яна Юхименко
Автор:
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