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  • В ГПСУ уточнили, ограничат ли выезд за границу для женщин, которые должны стать на воинский учет с 1 октября

В ГПСУ уточнили, ограничат ли выезд за границу для женщин, которые должны стать на воинский учет с 1 октября

Сегодня 18:08
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С 1 октября 2023 года женщины, имеющие медицинское или фармацевтическое образование, должны стать на воинский учет.

Новости Днепра про В ГПСУ уточнили, ограничат ли выезд за границу для женщин, которые должны стать на воинский учет с 1 октября

В связи с этим народный депутат, член парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский сказал, что военнообязанным женщинам будет ограничен выезд за границу.

Позже эту ситуацию во время брифинга прокомментировал спикер Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко. 

По его словам, выезд за границу для женщин, которые имеют медицинские и фармацевтические специальности и станут на воинский учет с 1 октября, пока не ограничен.

Правила пересечения границы утверждены постановлением правительства. Там четко определено, кому разрешено пересекать границу. В настоящее время ограничения касаются украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, а также отдельных категорий должностных лиц. Или государственных служащих, определенных правительством. Других моментов в отношении категории женщин не было, — сказал Демченко.

В то же время он подчеркнул, что если будут приняты изменения в правилах пересечения госграницы, то пограничники будут придерживаться их.

Конечно, если будут приняты изменения в правилах пересечения государственной границы и будут определены четкие условия пересечения, четкая категория, то пограничники будут соблюдать все правила, — сказал Андрей Демченко.

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Новости Днепра про В ГПСУ уточнили, ограничат ли выезд за границу для женщин, которые должны стать на воинский учет с 1 октябряУкраїнська Новости Днепра про В ГПСУ уточнили, ограничат ли выезд за границу для женщин, которые должны стать на воинский учет с 1 октябряРусский

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