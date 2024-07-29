В ГПСУ ответили, проверяют ли пограничники обновление данных у военнообязанных женщин

Военнообязанные женщины Украины могут свободно уезжать за границу.

Как сообщил представитель ГНСУ Андрей Демченко, мобилизация женщин, которые должны были обновить данные в ТЦК, остается добровольной. Они могут свободно пересекать границу Украины.

Об этом пресс-секретарь ГНСУ Андрей Демченко заявил в эфире телемарафона.

“Что касается категории женщин, то еще раз отмечу, что ограничение на границе касается только мужчин — граждан Украины в возрасте от 18 до 60 лет. Другие категории, женщины, юноши, они не ограничены в праве пересечения границы”, — сказал Демченко.

Он также ответил на вопрос, правильно ли, что пограничники не будут останавливать женщин, проверяя их на предмет обновления данных в ТЦК.

«Именно так. Если будут ограничения по другим категориям граждан, то обязательно Государственная пограничная служба об этом укажет», — пояснил Андрей Демченко.

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