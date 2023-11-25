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В госпитале Тернополя погиб 28-летний Защитник из Днепра Владислав Середа

Сегодня 14:26
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В госпитале Тернополя погиб 28-летний Герой из Днепра.

Новости Днепра про В госпитале Тернополя погиб 28-летний Защитник из Днепра Владислав Середа

Об этом сообщает Telegram-канал “ПриДнепр”.

Молодой человек погиб 21 ноября от тяжелых ранений, полученных на передовой.

По словам учительницы Татьяны Кулешовой, с 2019 года Владислав служил по контракту с ВСУ в ремонтной бригаде.

В январе 2023 г. был переведен на передовую линию, в подразделение аэроразведки.

Парень учился в 136 гимназии, занимался баскетболом и посещал разные секции. После окончания школы учился в техникуме.

Редакция выражает глубокие соболезнования родным, близким и собратьям Владислава.

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