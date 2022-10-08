В Госпотребслужбе назвали причины стремительного подорожания яиц в Днепропетровской области

В последнее время цены на яйца растут практически каждый день. Покупатели жалуются на то, что куриные яйца скоро будут дороже мяса. В Госпитачеслужбы в Днепропетровской области назвали причины такого подорожания.
По словам экспертов, по сравнению с мартом 2022 года цена на яйца выросла на 26,4%, однако учитывая существенное снижение стоимости летом, октябрьский рост ощутимо повлиял на карман потребителя. Прежде всего, столь стремительный рост цен вызван последствиями войны, ведь многие птицефабрики были уничтожены или прекратили производство. Некоторые сократили объемы.
Среди причин стремительного роста цен на яйца называют сезонное снижение производства, повышение стоимости энергоносителей, комбикормов и импортных добавок, увеличение расходов на логистику и горючее. Кроме того, из-за боевых действий владельцы не смогли заменить птицу молодой и были вынуждены уменьшить поголовье кур.
Отметим, что сейчас цена десятка яиц в супермаркетах начинается от 50 гривен и доходит до 100. Это зависит от сорта яиц и поставщика.
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