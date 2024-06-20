В Госэнергонадзоре рассказали, когда улучшится ситуация с отключениями света

Света станет больше в августе, когда завершат ремонтные работы на ряде энергоблоков АЭС.
Об этом сообщили в Государственной инспекции энергетического надзора Украины.
Глава Госэнергонадзора отметил, что атомная генерация является базисом, покрывающим более 50% потребностей потребителей даже после оккупации российскими захватчиками Запорожской АЭС.
«Облегчение ожидаем в августе с учетом завершения ремонтных работ на некоторых атомных энергоблоках и уменьшения количества объектов с гарантированным электроснабжением», – сказал Руслан Слободян.
Он также добавил, что энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее выполнить работу. Однако в ближайшие полтора месяца ситуация с отключениями света будет сложной.
Напомним, что из-за ночной атаки, сегодня свет будут отключать на более длительное время, чем планировалось вчера. Детали относительно графиков почасовых отключений можно получить на официальных сайтах ДТЭК и ЦЭК.
Читайте также:
Автор:
После Второй мировой войны центральный проспект отстраивался практически заново, большинство…
В Днепре люди застряли в лифте и пробыли там около…
В Днепре 20 июня резко ухудшилась погода.
Из-за ночного обстрела энергетической инфраструктуры сегодня ночью в Кривом Роге…
После Второй мировой войны центральный проспект отстраивался практически заново, большинство зданий были разрушены. Так, в начале 1950-х годов появился один из длинных домов, занимающий сразу три улицы. Ранее на месте него был изящный терем, принадлежавший мыловару.
В Днепре люди застряли в лифте и пробыли там около часа.
В Днепре 20 июня резко ухудшилась погода.
Из-за ночного обстрела энергетической инфраструктуры сегодня ночью в Кривом Роге может ухудшиться качество воды.
Сегодня, 20 июня – самый длинный день в году или, как его еще называют, день летнего солнцестояния. Сегодня световой день длится более 17 часов, а ночь – самая короткая в году. Еще несколько дней высоты Солнца будут неизменны, а позже…
Вспышку острой кишечной инфекции обнаружили в детском саду на Днепропетровщине.
Днепрянка Рафаэль Казбекова завоевала "золото" на молодежном чемпионате Великобритании по боулдерингу.
Эксвоенкому Днепропетровского областного территориального центра комплектования, который за полтора года полномасштабного вторжения обогатился на 350 тысяч долларов, грозит до 10 лет тюрьмы.
В Днепре некоторые троллейбусы и автобусы будут курсировать по-другому.
Рыбоохранительный патруль и другие специалисты обследовали Днепровское водохранилище, где обнаружили массовый мор сомов.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!