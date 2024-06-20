В Госэнергонадзоре рассказали, когда улучшится ситуация с отключениями света

Ситуация с энергоснабжением потребителей в Украине улучшится в августе.

Света станет больше в августе, когда завершат ремонтные работы на ряде энергоблоков АЭС.

Об этом сообщили в Государственной инспекции энергетического надзора Украины.

Глава Госэнергонадзора отметил, что атомная генерация является базисом, покрывающим более 50% потребностей потребителей даже после оккупации российскими захватчиками Запорожской АЭС.

«Облегчение ожидаем в августе с учетом завершения ремонтных работ на некоторых атомных энергоблоках и уменьшения количества объектов с гарантированным электроснабжением», – сказал Руслан Слободян.

Он также добавил, что энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее выполнить работу. Однако в ближайшие полтора месяца ситуация с отключениями света будет сложной.

Напомним, что из-за ночной атаки, сегодня свет будут отключать на более длительное время, чем планировалось вчера. Детали относительно графиков почасовых отключений можно получить на официальных сайтах ДТЭК и ЦЭК.

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