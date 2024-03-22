В горсовете Днепра рекомендуют главам ОСМД и ЖСК, возле которых были взрывы, подняться на кровлю: зачем

Сегодня враг массированно атаковал Днепропетровскую область. Над Днепром и областью удалось сбить 7 шахедов и 14 ракет. К сожалению, есть и попадания — повреждены энергетические объекты в Днепровском, Криворожском, Павлоградском и Каменском районах.
В Днепре в результате ракетного обстрела повреждены 8 домов ОСМД и ЖСК — речь идет о повреждениях различной степени, в частности: кровли, ограждающих конструкций, выбиты окна.
Об этом сообщили в департаменте по вопросам самоорганизации населения городского совета.
Рекомендуем председателям правлений, возле которых были взрывы, подняться на кровлю и проверить наличие повреждений. При их обнаружении обращайтесь в департамент по вопросам самоорганизации населения: +380633409472, — говорится в сообщении.
Напомним, ранее мы писали, что мэр Днепра предупредил о возможных проблемах с водоснабжением в нагорной части города.
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