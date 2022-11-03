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В горсовете Днепра ответили, когда отопление появится во всех домах

Сегодня 15:28
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Заместитель городского головы ответил, когда в Днепре будет тепло во всех квартирах

Новости Днепра про В горсовете Днепра ответили, когда отопление появится во всех домах

1 ноября городской голова Днепра объявил о начале отопительного сезона. Традиционно в первую очередь отопление дадут в больницы и социальные учреждения. Однако днепряне уже жалуются на холод и хотят знать когда ждать отопления в домах.
 

По словам заместителя городского головы Днепра Михаила Лысенко, в текущем году отопительный сезон начали с началом холодов, уже включили больницы. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Днепр TV».

Он отметил, что отопление в домах появляется планово и постепенно. Ориентировочно весь город будет с теплом в течение двух недель. Иногда возникают аварийные ситуации из-за «заветривания», поэтому нужно время на устранение проблем.

Все жители должны помнить, что с учетом всех предыдущих отопительных сезонов, с момента его запуска и до момента, когда тепло появится в квартире, проходит не менее двух недель. Это вызвано тем, что в результате запуска системы идет «заветривание». Мы всегда справлялись с этой ситуацией и сейчас тоже все будет хорошо, – объяснил Михаил Лысенко.

Лысенко отметил, что в этом году будет прохладнее, чем в прошлые годы.

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