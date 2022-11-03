В горсовете Днепра ответили, когда отопление появится во всех домах

По словам заместителя городского головы Днепра Михаила Лысенко, в текущем году отопительный сезон начали с началом холодов, уже включили больницы. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Днепр TV».
Он отметил, что отопление в домах появляется планово и постепенно. Ориентировочно весь город будет с теплом в течение двух недель. Иногда возникают аварийные ситуации из-за «заветривания», поэтому нужно время на устранение проблем.
Все жители должны помнить, что с учетом всех предыдущих отопительных сезонов, с момента его запуска и до момента, когда тепло появится в квартире, проходит не менее двух недель. Это вызвано тем, что в результате запуска системы идет «заветривание». Мы всегда справлялись с этой ситуацией и сейчас тоже все будет хорошо, – объяснил Михаил Лысенко.
Лысенко отметил, что в этом году будет прохладнее, чем в прошлые годы.
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