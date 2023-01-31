В горсовете Броваров во время заседания выдали повестки всем присутствующим и мэру: мобилизовали ли его

31 января в СМИ появилась информация о том, что на заседании горсовета Броваров мэру и всем собравшимся издали повестки.
Об этом сообщило местное издание «Трибуна».
Первую повестку во время заседания получил городской голова Игорь Сапожко.
Заместитель начальника Броварского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Михаил Григорьянц вручил повестки еще 9 присутствующим мужчинам.
Позже городской голова Броваров Игорь Сапожко отчитался в своем телеграмм-канале, который был в военкомате и повторно прошел сверку учетных данных.
Сообщаю, что военкомат я прибыл уже сегодня и повторно прошел сверку учетных данных. Поэтому приказ наших военных выполнил», — говорится в сообщении.
Он также рассказал, что уже получал повестку и проходил медосмотр.
Напомним, раньше мы рассказывали, как в многоэтажке Днепра повестки оставили в подъезде на доске объявлений.
Читайте также:
Автор:
В Минцифре объяснили, откуда появились слухи о повестках в Дии
В последнее время в Украине снова активизировалась работа по раздаче…
В Днепре сотрудники военкоматов продолжают вручать повестки в самых разных…
В украинских городах усилили мобилизационные мероприятия – мужчин массово вызывают…
Сегодня, 31 января, в Кривом Роге произошла смертельная авария.
На чуть замерзшую реку на Победе вышли рыбаки.
В Днепропетровской области нашли необычный гриб.
Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов дал новое интервью, где рассказал о том, будет ли применять ядерное оружие, если Украина начнет возвращать Крым, поделился воспоминаниями о ночи с 23 на 24 февраля 2022 года, сделал прогноз относительно того, где будут проходить…
Вечная память!
Ирландский авиаперевозчик надеется вернуться в Украину, как только окончится война.
В Днепре задержали мужчину, укравшего кабель в подвале многоэтажки.
В Днепропетровской области задержали новых пророссийских агитаторов.
В субботу, 28 января, в больницу Кривого Рога доставили 42-летнего мужчину, которого ударили ножом в глаз.
В Каховском водохранилище сильно упал уровень воды.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!