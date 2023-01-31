В горсовете Броваров во время заседания выдали повестки всем присутствующим и мэру: мобилизовали ли его

Мэр и сотрудники Броварского горсовета получили повестки на заседании.

31 января в СМИ появилась информация о том, что на заседании горсовета Броваров мэру и всем собравшимся издали повестки.

Об этом сообщило местное издание «Трибуна».

Первую повестку во время заседания получил городской голова Игорь Сапожко.

Заместитель начальника Броварского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Михаил Григорьянц вручил повестки еще 9 присутствующим мужчинам.

Позже городской голова Броваров Игорь Сапожко отчитался в своем телеграмм-канале, который был в военкомате и повторно прошел сверку учетных данных.

Сообщаю, что военкомат я прибыл уже сегодня и повторно прошел сверку учетных данных. Поэтому приказ наших военных выполнил», — говорится в сообщении.

Он также рассказал, что уже получал повестку и проходил медосмотр.

Напомним, раньше мы рассказывали, как в многоэтажке Днепра повестки оставили в подъезде на доске объявлений.

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