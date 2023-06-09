В городе на Днепропетровщине запретили петь и громко слушать музыку

В городе на Днепропетровщине ввели режим тишины.

Об этом сообщили в городском совете Желтых Вод.

По словам городского головы Дмитрия Ханиса, теперь в городе запрещено включать громкую музыку и петь. Ограничения будут действовать с 20:00 до 8:00.

Это касается предпринимателей, владельцев ресторанов, кафе, караоке и других развлекательных заведений. Горожанам тоже запрещено громко слушать музыку и петь у себя дома и на улице.

Режим тишины действует с 8 июня. За его соблюдением будет следить полиция и участковые.

В стране, которая девятый год борется за свою свободу и независимость, которая ежедневно прощается с мужественными ребятами, которые отдали свои жизни за нас с вами, не место веселью и развлечениям, – отметил городской голова Дмитрий Ханис.

Напомним, ранее в Украине запретили пиротехнику и громкую музыку ночью.

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