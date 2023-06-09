В городе на Днепропетровщине запретили петь и громко слушать музыку

Об этом сообщили в городском совете Желтых Вод.
По словам городского головы Дмитрия Ханиса, теперь в городе запрещено включать громкую музыку и петь. Ограничения будут действовать с 20:00 до 8:00.
Это касается предпринимателей, владельцев ресторанов, кафе, караоке и других развлекательных заведений. Горожанам тоже запрещено громко слушать музыку и петь у себя дома и на улице.
Режим тишины действует с 8 июня. За его соблюдением будет следить полиция и участковые.
В стране, которая девятый год борется за свою свободу и независимость, которая ежедневно прощается с мужественными ребятами, которые отдали свои жизни за нас с вами, не место веселью и развлечениям, – отметил городской голова Дмитрий Ханис.
Напомним, ранее в Украине запретили пиротехнику и громкую музыку ночью.
Читайте также:
Автор:
Сегодня, 9 июня, в 14:36 в Службу спасения поступило сообщение…
Ребенок выпал из окна.
Будьте осторожны с огнем!
На Днепропетровщине разоблачена незаконная схема растаможивания метилового спирта из рф.
Несколько дней назад украинская сборная получила нового наставника – им стал бывший футболист киевского «Динамо» Сергей Ребров. А уже 12 июня нашу сборную ждет игра с национальной командой Германии. Поединок пройдет в Бремене. Начало матча в 19:00.
Сегодня, 9 июня, в 14:36 в Службу спасения поступило сообщение о том, что на улице Степной в селе Новоукраинка 69-летний мужчина упал в заброшенный колодец.
На Победе можно полюбоваться маленькими птенцами.
Ребенок выпал из окна.
Будьте осторожны с огнем!
Школьники Днепра уже неделю находятся на летних каникулах. Если для детей отсутствие учебы – радость, то родители ломают голову чем занять чадо в летнее время так, чтобы ребенку было интересно, познавательно и при этом чадо не шлялось постоянно по улицам…
На Днепропетровщине разоблачена незаконная схема растаможивания метилового спирта из рф.
Жителей области пугают холерой.
В Днепре лечат бойца, получившего тяжелое ранение под Бахмутом.
Сегодня, 9 июня, некоторые жители Днепра и пригорода остались без воды.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!